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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسيرات لمئات المتظاهرين في تايوان للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

متظاهرون في تايوان
متظاهرون في تايوان

طالب مئات المتظاهرين في تايوان، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحثوا حكومتهم على التوقف عن بيع قطع الأسلحة للشركات الإسرائيلية والأميركية.

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وسار مئات المتظاهرين الليلة، من ميدان الحرية إلى كونترول يوان في العاصمة التايوانية تايبيه، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايوان بلاس نيوز" المحلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة".

وشهدت أكثر من دولة في العالم تظاهرات مشابهة، نؤكد في مجملها أن بيع الأسلحة إلى إسرائيل، يجعل من هذه الدول داعمة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

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