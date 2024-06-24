ناقد رياضي : لماذا لم يواجه الأهلي بيراميدز في الدور الأول بالدوري حتى الآن ؟

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن هناك أزمات كثيرة تُحاصر الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، منها ملف التحكيم وتنظيم مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك (ألقى كرسي في الكلوب) وربما لإصلاح الأمور مستقبلًا، مشددا على أن كل فرق الدوري هذا الموسم تضررت من التحكيم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "إقامة مباريات الدوري عصرًا ظلم لفرق كثيرة، في ظل الطقس الحالي، ما يحدث عذاب للاعبين والمدربين، توقيت بيان الزمالك غير جيد، لكن هناك تراكمات كثيرة، وكان لابد من اتخاذ قرار مبكر، وليس انتظار لأن يكون رد فعل لنتيجة مباراة".

وأضاف: "الزمالك قام بمطالبات منطقية، لكن هناك أمر لم يكن جيدا وغير منطقي منها طلب الاستعانة بلجنة محايدة، ولا أعرف لماذا لم يلعب الأهلي حتى الآن مع بيراميدز في الدور الأول.. أنا مع قرار مجلس الزمالك بالتصعيد، ولكن كان يجب التريث والهدوء قبل إصدار البيان، وهو يحوي قرارات انفعالية".