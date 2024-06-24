الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي : لماذا لم يواجه الأهلي بيراميدز في الدور الأول بالدوري حتى الآن ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن هناك أزمات كثيرة تُحاصر الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، منها ملف التحكيم وتنظيم مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك (ألقى كرسي في الكلوب) وربما لإصلاح الأمور مستقبلًا، مشددا على أن كل فرق الدوري هذا الموسم تضررت من التحكيم.

txt

ناقد رياضي: الحكم الإسباني استفسر عن سبب وجوده رغم أزمة الزمالك والأهلي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "إقامة مباريات الدوري عصرًا ظلم لفرق كثيرة، في ظل الطقس الحالي، ما يحدث عذاب للاعبين والمدربين، توقيت بيان الزمالك غير جيد، لكن هناك تراكمات كثيرة، وكان لابد من اتخاذ قرار مبكر، وليس انتظار لأن يكون رد فعل لنتيجة مباراة".

وأضاف: "الزمالك قام بمطالبات منطقية، لكن هناك أمر لم يكن جيدا وغير منطقي منها طلب الاستعانة بلجنة محايدة، ولا أعرف لماذا لم يلعب الأهلي حتى الآن مع بيراميدز في الدور الأول.. أنا مع قرار مجلس الزمالك بالتصعيد، ولكن كان يجب التريث والهدوء قبل إصدار البيان، وهو يحوي قرارات انفعالية".

مواد متعلقة

عبدالجليل: انسحاب الزمالك في مصلحة الأهلي

الجريدة الورقية