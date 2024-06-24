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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: الحكم الإسباني استفسر عن سبب وجوده رغم أزمة الزمالك والأهلي

الإسباني أليخاندرو
الإسباني أليخاندرو مونييز

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن الطاقم التحكيمي الإسباني المكلف بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، علم بأزمة مباراة القمة، وكان هناك حالة من الدهشة.

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وتابع شوقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحكم الإسباني استفسر عن الأمر وطلب معرفة سبب حضوره بلا أي مباراة، ليتم التأكيد له على أنها أزمة يتم حلها".

وأضاف محمود شوقي: "الأهلي دفع مبلغ 80 ألف دولار مقابل مباراة الزمالك ثم مباراة بيراميدز، وسوف يرسل مستحقات حكام مباراتي بيراميدز الثانية ومباراة المصري".

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