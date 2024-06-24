مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويجرى امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 غدا الثلاثاء ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 من الكتابة في كتيبات المفاهيم والحفاظ عليها حتى تسليمها بنفس الهيئة في نهاية اللجان.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2024 أسئلة متنوعة تقيس مختلف المستويات المعرفية والعقلية.

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 أسئلة تطبيقية بسيطة بنسبة 40 في المائة، وأسئلة تقيس الفهم بنسبة 30 في المائة، وأسئلة تقيس الإبداع والقدرة على حل المشكلات بنسبة 30 في المائة.

ويشتمل امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 على 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطالب على الأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت، أما الأسئلة المقالية فيجيب عنها في ورقة خاصة.

ويوزّع امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 على الطلاب في أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة فقط، على أن يتسلم كل طالب نموذج يختلف عن الطالب الذي أمامه والذي خلفه.

توزيع درجات امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغات الأجنبية الثانية: 31 سؤالا منها: سؤالان مقالي لكل سؤال 3 درجات، و29 سؤالا موضوعيا من بينهم 24 سؤال له درجة واحدة و5 أسئلة لكل منها درجتين.

موعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويسمح بدخول الطلاب اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 في الساعة الثامنة والربع لإتمام إجراءات التفتيش دون التأثير على وقت الامتحان.

ويتسلم الطلاب أوراق إجابة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لشهادة الثانوية العامة 2024 قبل بدء وقت الامتحان الأصلي بعشر دقائق أي في التاسعة إلا عشر دقائق لكتابة البيانات بشكل دقيق.