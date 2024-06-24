عبدالجليل: انسحاب الزمالك في مصلحة الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه يوجه الشكر لمسئولي نادي الزمالك بعد الاعتذار عن عدم خوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض أهدى الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في بطولة الدوري المصري، مؤكدا أنه كان قلق من لقاء القمة يوم الثلاثاء.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي بعد الجلسة التى عقدها اليوم بمنزل رئيس النادي والتى قررت رفض لعب مباراة القمة أمام الأهلى المقررة بعد غد الثلاثاء، فى الجولة ال27 لبطولة الدوري الممتاز إلا بعد تنفيذ مطالب القلعة البيضاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "انسحاب الزمالك أمر غير جيد مطلقًا، ولا يليق بالقطب الثاني في مصر أنه على مدار أخر 5 مواسم ينسحب أكثر من مرة".

وأضاف: "تصعيد ناشئين لمران الزمالك قد يكون بسبب إعجاب جوزيه جوميز بهم، والأمر قد لا يكون له علاقة مطلقا بلقاء القمة، ومن الصعب أن يشارك لاعبين صغار في السن أمام الأهلي".

وواصل: "من الممكن أن يكون جوميز يستغل الوقت لمشاهدة لاعبين ناشئين في تدريبات الزمالك، لأنه من الصعب وجود ناشئين في لقاء القمة".

وأكد: "يجب تخفيض عدد فرق الدوري المصري، كنا قديما نلعب البطولة بـ14 ناديا وكانت الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم: "انسحاب الزمالك بالتأكيد سيريح الأهلي في مشوار الدوري المصري".