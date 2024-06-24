ضبط 10 شكائر دقيق مدعم داخل حظيرة مواشى بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملاتها المكثفة بقري ومراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه إلى السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووردت معلومات لمديرية التموين، تفيد تجميع بعض الأشخاص كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة داخل حظيرة ماشية بمركز الرحمانية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعرض المعلومات على المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين، والعقيد حسام الدين بدري، مدير مباحث تموين البحيرة، وسمير البلكيمى، وكيل المديرية، قرروا ضبط الواقعة في ضوء الإجراءات القانونية اللازمة، وعليه تشكلت حملة برئاسة مجدي عبد الغني، مدير إدارة تموين الرحمانية، وبرفقته محمد عبد الكريم، نائب رئيس مركز الرحمانية، وجرى ضبط كمية قدرها 10 شكائر دقيق بلدي مدعم داخل أحد حظائر الماشية.

وجرى نقل الكمية المضبوطة على السيارة المرافقة للحملة وتسليمه للجهات المعنية، وتحرير محضر بالواقعة.

وفي دمنهور تمكنت حملة تموينية برئاسة مصطفى غريب، كبير مفتشي الرقابة التجارية، وبرفقته عزمي حسين، مفتش مأمور الضبط القضائي، من ضبط والتحفظ على كمية قدرها 250 أسطوانة بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 3 أطنان و500 كيلو من السماد المدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.