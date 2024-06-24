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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: نظام المسابقات "هيخلي اللاعيبه تبطل كورة بدري"

مختار مختار
مختار مختار

أشار مختار مختار، لاعب الأهلي السابق إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين لن يتجاوز أعمارهم أكثر من 33 عامًا في الملاعب.

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وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور:" ما يحدث في الكرة المصرية قد يستمر لسنوات طويلة".

وتابع: "الجيل الحالي من اللاعبين لن يستمر لفترة طويلة في الملاعب ولن يصل لعمر الـ 37 أو 38 كما كان في جيلنا".

وأكمل: "الجيل الحالي من اللاعبين لن يتجاوز أعمارهم أكثر من 33 عامًا في الملاعب، وما يحدث في الوقت الحالي كارثة على النادي الأهلي".

وأردف: "اللاعبين يخوضون العديد من المباريات والذي من الطبيعي أن يؤثر عليهم بدنيًا ويؤثر عليهم على المدى الطويل".

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