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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد جلال:نعاني بسبب دوري "كورونا".. وكان يجب إلغاءه

خالد جلال
خالد جلال

عبر خالد جلال، مدرب الزمالك السابق عن استياءه من الأحداث المتواجدة على الساحة الرياضة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان يجب إلغاء دوري "كورنا".

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وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة "المحور": "خلال فترة "كورونا" اتحاد الكرة اجتمع بالمدربين، وأغلب المدربين طالبوا على عدم استكمال الدوري، ليس من المعقول أن ينتهي الدوري في شهر ديسمبر".

وأكمل: "نعاني في الوقت الحالي بسبب "دوري كورونا"، والعديد من البلدان الكبرى قامت بإلغاء الدوري مثل بلجيكا وفرنسا".

وأتم: "لا نعلم متى سيبدأ الدوري، كنت أتواجد مع اللاعبين وأقول لهم احتمال بعد 7 أيام أو 10 أيام، كيف أقوم بوضع برنامج تدريبي للاعبين وأنا لا أعلم بداية انطلاق الدوري".

واختتم: "من المفترض أن الدوري المصري هو الأفضل في الشرق الأوسط، كيف يحدث به تضارب بتلك الطريقة؟".

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