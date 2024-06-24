أيمن يونس: بيان الزمالك كله مخاطر.. ويجب الوصول لحلول جذرية

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أنه سينتظر تبعات قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مشيرًا إلى أنه سيترقب حصاد هذا القرار، خصوصا في ظل وجود قرارات خاطئة كثيرة خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن يونس عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك أمور خاطئة كثيرة في الكرة المصرية، ويوم 30 يونيو سينتهي عقود العديد من اللاعبين الأجانب، والأندية لا تستطيع الإبقاء عليهم، كما أن بعض اللاعبين من حقهم الرحيل، وبيان الزمالك كان من الممكن أن يصدر من أي نادٍ آخر".

وأضاف: "زهقنا من المسكنات الكثيرة، والحقيقة دائمًا مضرة للعقول، والمفترض أن الجالسين على الكراسي في اتحاد الكرة ورابطة الأندية يكون لديهم حسن تصرف أفضل من ذلك، الرابطة عليها الجلوس مع الأندية في توقيتات مناسبة، على الأقل مرة كل شهر، من أجل معالجة كافة الأخطاء والحد من المشكلات، لكن هذا لا يحدث مطلقًا، وأصبحنا نتعامل بالبيانات والتي هي عبارة عن مسكنات فقط".

وواصل: "طريقة التعامل أحيانا يكون بطريقة "لي الذراع" والأندية الجماهيرية من الممكن أن تحظى بتعامل مختلف بعيدا عن الفرق الآخرى، هل البيان الذي صدر من أجل نادي الزمالك فقط، كان لابد أن يكون البيان من كل الأندية، كان يجب الجلوس على طاولة واحدة بين الجميع من أجل تدارك الأمور، بدلًا من نظام البيانات والتصريحات التي تصدر في الإعلام".

وأكمل: "هناك بعض الأمور مضحكة في الدوري، منها لقاء الداخلية والأهلي الذي توقف بسبب تغيير قميص أحد الفرق، كان هذا الأمر لابد أن يتم التنسيق له قبل اللقاء بـ48 ساعة، لا يتم الجلوس بين الأندية للتنسيق حول أي أمور، نحن نستعرض أنفسنا بشكل سئ، وأصبحنا نشاهد البرامج التليفزيونية تضم واحد أهلاوي وآخر زمالكاوي من أجل الحديث بشكل غريب عن بعضهم، بدلا من ان يتم احترام كل الأطراف".

وزاد: "مجلس إدارة الزمالك هو صاحب القرار، وسيتحمل تبعاته، في ظل احتمالات وجود أضرار على المستوى المحلي والأفريقي، وأرى أن الموقف صعب وشائك، وعدم اللعب أمر غير مقبول، لكن كل الأحداث حولنا تجبر كل الأندية من الأساس على عدم اللعب مطلقا".

وأكد: "كنت أتمنى الوصول لحلول منطقية من أجل حل الأزمة، وأن يتم عقد جلسة بين كل مسؤولي الكرة المصرية للوصول لحلول عاجلة، بحضور مسؤولي رابطة الأندية واتحاد الكرة، ولجنة المسابقات أيضا، التي تقدم إدارة سيئة منذ عدة مواسم لمسابقة الدوري المصري".

وشدد على أنه يتمنى تطور بطولة الدوري بالشكل الأنسب من أجل مصلحة الكرة المصرية، مؤكدا أنه لا يريد الحديث بشكل سئ عن المسئولين، ولابد من المحافظة على اسم مصر رياضيًا.

وأتم: "بيان الزمالك قاسٍ جدًا وكله مخاطر، ومن الممكن أن يخسر النادي مجلس محترم، وكنت أتمنى أن يعقد مسئولي الزمالك جلسة مع الأندية ويتم اصدار بيان جماعي".