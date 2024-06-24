أوقاف الفيوم تواصل فعاليات "البرنامج الصيفي للطفل" بالمساجد

تواصل مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة تنفيذ فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بالتعاون مع إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بالنشء ونشر الوعي الديني والفكر الوسطي المستنير في جميع محافظات مصر.

خلال ذلك نظمت المديرية فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، من مسجد علي مفتاح التابع لإدارة أوقاف طامية ثان، بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والمهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ شعبان جابر مدير إدارة أوقاف طامية، وفضيلة الشيخ عبد الظاهر عواد طنطاوي إمام المسجد، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.

وفي كلمته أكد رئيس مركز ومدينة طامية، أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا غير مسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، وعمارتها بالأشبال من براعم الأمة الذين نراهم بالبرنامج الصيفي للطفل والذين هم مستقبل مصر، والغد المشرق لها، موضحا أن ما يشمله البرنامج الصيفي للطفل من برامج تثقيفية حول القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف والفهم المقاصدي له، لتكوين وقاية فكرية للنشء ضد الفكر المتطرف، وتحصينهم من سموم أعداء الدين والوطن.

وأشاد "فتيح"، بما يغرسه البرنامج الصيفي للطفل في نفوس النشء من قيم حسن المعاملة، وبر الآباء والأمهات، وصلة الرحم، والحفاظ على المال العام، وحق الطريق، وحق المواصلات، والصدق، والكرامة.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل أوقاف الفيوم أن وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للطفل اهتمامًا بالغًا فلا يوجد مدينة أو قرية أو عزبة أو كفر على مستوى الجمهورية إلا وبه مسجد على الأقل مشارك بالبرنامج الصيفي للطفل حتى لا تتخطفهم جماعات الشر والضلال، وأصبح الأطفال في أيدٍ أمينة تعلمهم الفكر الوسطي المستنير بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتعمل على تنشئتهم تنشئة سليمة، وبث القيم والأخلاق الكريمة، والتأكيد على قضية الوطن والمواطنة.

وكيل أوقاف الفيوم: البرنامج الصيفي للطفل له دور هام في الحفاظ على أطفالنا

وأوضح "الشيمي"، أن ما نراه من إقبال على البرنامج الصيفي يظهر مدى اهتمام وزارة الأوقاف بهذا البرنامج، لما له من دور هام وفعال في الحفاظ على أطفالنا من جماعات الشر والضلال، لتظل مصرنا محفوظة ومحروسة إلى يوم القيامة، مؤكداً أن البرنامج الصيفي يسهم في نشر الوعي الديني وحب الأوطان.

هذا وأوضح عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج الصيفي للطفل مصدر موثوق، يتلقى فيه النشء القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية للنشء بالمسجد، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم.