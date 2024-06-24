حمادة طلبة: أتحفظ على تصريحات ثروت سويلم ضد الزمالك

أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم مشيراً إلى أن موقف إدارة الزمالك من مباراة الأهلي موقف قوي.

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أتحفظ على تصريحات ثروت سويلم ضد الزمالك ولا يجب أن تصدر من مسؤول في الكرة المصرية يتعامل مع كل الأندية ".



وتابع:"مجلس الزمالك اتخذ القرار السليم في عدم خوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بسبب تعنت اتحاد الكرة ".