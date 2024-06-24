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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمادة طلبة: أتحفظ على تصريحات ثروت سويلم ضد الزمالك

ثروت سويلم
ثروت سويلم

أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم مشيراً إلى أن موقف إدارة الزمالك من مباراة الأهلي موقف قوي.

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حمادة طلبة: أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أتحفظ على تصريحات ثروت سويلم ضد الزمالك ولا يجب أن تصدر من مسؤول في الكرة المصرية يتعامل مع كل الأندية ".


وتابع:"مجلس الزمالك اتخذ القرار السليم في عدم خوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بسبب تعنت اتحاد الكرة ".

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