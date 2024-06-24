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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمادة طلبة: أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير

حمادة طلبة
حمادة طلبة

أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز قرار صائب وفي مصلحة القلعة البيضاء.

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وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير بعدم خوض مباراة الأهلي بعد غد الثلاثاء بسبب التعنت من جانب اتحاد الكرة في إقامة المباريات المؤجلة من الدور الأول حتى الآن ".


وتابع:"من وجهة نظري أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم ".

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