حمادة طلبة: أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير

أكد حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز قرار صائب وفي مصلحة القلعة البيضاء.

وقال حمادة طلبة نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أؤيد قرارات مجلس الزمالك في بيانه الأخير بعدم خوض مباراة الأهلي بعد غد الثلاثاء بسبب التعنت من جانب اتحاد الكرة في إقامة المباريات المؤجلة من الدور الأول حتى الآن ".



وتابع:"من وجهة نظري أن ما يحدث في الساحة الرياضية المصرية خارج إطار كرة القدم ".