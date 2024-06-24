إبراهيم عبد الله: الزمالك يقود ثورة تصحيح للكرة المصرية

يرى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك، أن طلبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب، شرعية وطبيعية.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"ten":

"موقف نادي الزمالك لم يتغير، والفريق لن يخوض مباراة القمة، والنادي لم يتم إخطاره بمواعيد مؤجلات الدوري في فبراير الماضي".

وأضاف: "أرى أن طلبات مجلس إدارة نادي الزمالك طبيعية، والأبيض يقود ثورة تصحيح للكرة المصرية وإرساء العدالة بين كل الأندية".