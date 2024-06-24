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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: طلبات الزمالك منطقية.. وعندنا "ناس" ضد التطوير

الزمالك
الزمالك

أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو، إلى أن مطالبات الزمالك الموجهة لـ لجنة المسابقات طبيعية للغاية، وتتواجد في جميع الدوريات حول العالم.

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وكان الزمالك قد أعلن عدم خوضه لأي لقاء من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، إلا بعد انتهاء جميع الأندية من خوض مباريات الدور الأول كاملة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "طلبات الزمالك طبيعية للغاية تجدها في أي دوري في العالم".

وتابع: "لا أتحدث عن الدوريات الكبرى مثل الألماني والإيطالي والإسباني، بل في منطقتنا العربية والإفريقية، الدوريات المحلية تسير مثل الساعة، بالدقيقة وتنتهي في مواعيدها، "واحنا عندنا ناس ضد التطوير".

وأردف: "لابد من حدوث تغيير في الأشخاص، وتواجد فكر جديد في إدارة الكرة في مصر، أنا أحاول أن أنقل لكم الأجواء الأوروبية".

وأتم: "الجميع هنا يأخذ الأمور بين الأهلي والزمالك، ولكن علينا تطوير مسابقة الدوري وجعلها مثل دوريات البلدان الأخرى".

واختتم: "الجمهور المصري يحب الكرة، ويفرح بفوز فريقه، وعلينا توفير جو مناسب لكرة القدم ووجود عدالة وانتظام في المسابقة، احنا دوري له تاريخ كبير".

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