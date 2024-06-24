الدفاع المدني يطالب بالمزيد من الدعم الدولي "نحتاج إلى سيارات ومعدات ثقيلة والوقود" فى غزة

أصدر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم، نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم والمساعدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

وأكد المتحدث أن الدفاع المدني بغزة يعاني من نقص حاد في السيارات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع حوادث الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود الذي يعيق عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال المتحدث: "نحن بحاجة ماسة إلى سيارات الإطفاء والإسعاف والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، بالإضافة إلى الوقود لتشغيل معداتنا وسياراتنا. نحن نحمل المؤسسات الدولية مسؤولية تقديم الدعم اللازم لتلبية هذه الاحتياجات الحيوية."

وأشار المتحدث إلى أن تأخر تقديم الدعم قد يؤدي إلى تعطيل عمليات الدفاع المدني في غزة، مما يعرض حياة الكثير من السكان للخطر تحت ظروف معيشية صعبة للغاية.

وختم المتحدث بندائه إلى المجتمع الدولي بأن يكون لديهم استجابة فورية ومنسقة لمساعدة سكان غزة وتوفير الدعم اللازم للدفاع المدني للتصدي للتحديات الكبيرة التي يواجهونها.

الاتحاد الأوروبي .. الازمة فى غزة وصولت إلى نقطة الانفجار وتقديم المساعدات الإنسانية أصبح من المستحيل تقريبًا

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم يعبر فيه عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الحالي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد أن الأزمة وصلت إلى نقطة الانفجار. وأشار البيان إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية التي تكون ذات معنى وتأثير أصبح أمرًا شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في المنطقة وحماية المدنيين. وأعرب عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للسكان المتضررين في غزة، مشددًا على أنه يجب وقف العنف والتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للصراع.

وفي ختام البيان، دعا الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية إلى بذل كل الجهود لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وضمان توفير المساعدات اللازمة للمدنيين الذين يواجهون الخطر الدائم تحت ظروف قاسية للغاية.

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة يكشف عن سياسة استخدام الاحتلال للقنابل ذات القدرة التدميرية الكبيرة

أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة ممنهجة باستخدام القنابل ذات القدرة التدميرية الكبيرة خلال الهجمات على القطاع. وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني أن هذه السياسة أسفرت عن استهداف مقر منظمة الأونروا في غزة، ما أسفر عن انتشال أربعة من العاملين في توزيع المساعدات من تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر داخل الدفاع المدني أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد آخر من الموظفين والمدنيين المتواجدين في المكان، مما تسبب في دمار هائل في البنية التحتية وفي مقر المنظمة. وأشار الناطق إلى أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة للبحث عن المفقودين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

من جانبه، حذر الناطق باسم الدفاع المدني من تعرض الخدمات الإنسانية والدفاع المدني للتوقف إذا لم يتم تزويدهم بالوقود والمعدات اللازمة لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة. وأكد أن توقف هذه الخدمات يعني الموت للعديد من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، معربًا عن استعدادهم للتعامل مع التحديات الجديدة بكل الوسائل المتاحة.

وفي ختام تصريحاته، ناشد الناطق باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين في غزة ولوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

صحف عبرية : مسؤول أمريكي يكشف عن ألغاء إجراءات طارئة لتسريع تسليم أسلحة لإسرائيل

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسؤولاً أمريكياً كشف عن أن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بإلغاء إجراءات طارئة كانت تُسرع من تسليم الأسلحة لإسرائيل منذ عدة أشهر.

ووفقاً للمسؤول الأمريكي الذي تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن هذه الإجراءات الطارئة كانت قد تم تفعيلها لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية بشكل سريع وفعال. وأشار المسؤول إلى أن إلغاء هذه الإجراءات جاء نتيجة لسياسة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم العلاقات العسكرية مع إسرائيل وضمان أن تكون عمليات تسليم الأسلحة أكثر تنظيمًا وشفافية.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة لم تؤثر على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، لكنها تعكس رغبة إدارة بايدن في مراجعة جميع الصفقات العسكرية وضمان توافقها مع المعايير الدولية والسياسات الأمريكية.

وأثار هذا الكشف ردود فعل متباينة، حيث أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهم إزاء تأثير هذه الخطوة على القدرات الدفاعية لإسرائيل في ظل التحديات الأمنية الراهنة. بينما أكد آخرون أن العلاقات القوية والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستظل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تواجه إسرائيل تهديدات متعددة على جبهات مختلفة. وتبقى العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل محورية في استراتيجية الأمن القومي لكلا البلدين.

المتحدث العسكري الإسرائيلي: رصدنا قذيفتين أطلقتا من لبنان باتجاه منطقة المطلة وأوقعتا أضراراً في الموقع

أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أن الجيش رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة المطلة في شمال إسرائيل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع المستهدف.

وقال المتحدث العسكري في بيان رسمي: "رصدنا إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان باتجاه منطقة المطلة. لحسن الحظ، لم تسفر الهجمات عن إصابات بشرية، لكنهما تسببتا في أضرار مادية في الموقع."

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً تقييماً شاملاً للأضرار الناتجة عن الهجوم، ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المنطقة. وأكد المتحدث العسكري أن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي هجمات تنطلق من أراضيها، وستتخذ جميع التدابير الضرورية للدفاع عن مواطنيها.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة، حيث تتكرر حوادث إطلاق القذائف والصواريخ بين الفينة والأخرى، مما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين.

وفي ردود فعل أولية، دعا بعض المسؤولين الدوليين إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع لتجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.

يأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث تعمل العديد من الأطراف الدولية على تهدئة الأوضاع في المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد العسكري الذي قد يقود إلى مواجهات أوسع نطاقاً.