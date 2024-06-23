طريقة تحضير شيبسي صحي في المنزل.. خطوات سهلة لوجبة خفيفة مغذية

تعد رقائق الـ شيبسي من الوجبات الخفيفة الشهيرة والمحبوبة لدى الكثيرين، كبارًا وصغارًا. ومع ذلك، فإن الرقائق المتاحة في الأسواق غالبًا ما تكون محملة بالدهون المشبعة والصوديوم والإضافات الكيميائية التي قد تؤثر سلبًا على صحة أسرتك. لذلك، فإن تحضير الشيبسي في المنزل يعد خيارًا صحيًا أكثر، حيث يمكن التحكم في مكونات وطريقة الطهي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.



طريقة عمل رقائق الشيبسي

المكونات

- 3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة من الملح (يمكن تقليله حسب الرغبة)

- توابل حسب الرغبة (مثل الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، أو الأعشاب المجففة)





طريقة التحضير

1. التجهيز:

- اغسل البطاطس جيدًا للتخلص من الأتربة والأوساخ.

- قطع البطاطس إلى شرائح رفيعة جدًا باستخدام سكين حاد أو مقشرة خضروات أو أداة تقطيع خاصة بالشيبسي.





2. النقع:

- ضع شرائح البطاطس في وعاء كبير مملوء بالماء البارد لمدة 30 دقيقة. هذه الخطوة تساعد في التخلص من النشا الزائد وتجعل الشيبسي أكثر قرمشة.





3. التجفيف:

- بعد النقع، صف الشرائح جيدًا وجففها باستخدام مناشف ورقية حتى تصبح جافة تمامًا.





4. التتبيل:

- ضع شرائح البطاطس الجافة في وعاء كبير وأضف زيت الزيتون والملح والتوابل. اخلط جيدًا حتى تتغطى جميع الشرائح بالتوابل والزيت بالتساوي.





5. الخبز:

- سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت).

- رتب شرائح البطاطس في طبقة واحدة على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. احرص على أن لا تتكدس الشرائح فوق بعضها.

- اخبز الشرائح في الفرن لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. قد تحتاج إلى تقليب الشرائح في منتصف وقت الخبز لضمان الطهي المتساوي.





6. التبريد:

- بعد الخبز، أخرج الصينية من الفرن واترك الشيبسي ليبرد لبضع دقائق قبل التقديم.





نصائح:

- يمكنك استخدام أنواع مختلفة من البطاطس أو حتى البطاطا الحلوة لتغيير النكهة.

- لضمان قوام مقرمش، تأكد من تقطيع الشرائح بشكل متساوٍ ورقيق.

- يمكن استخدام الفرن الهوائي (air fryer) كبديل للفرن التقليدي للحصول على نتيجة مقرمشة بأقل كمية من الزيت.

بتحضير الـ شيبسي الصحي في المنزل، يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة لذيذة ومغذية بدون القلق من المكونات الضارة، جرب هذه الوصفة البسيطة وأضف لمساتك الخاصة من التوابل لتناسب ذوقك الشخصي.