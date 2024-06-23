سرقة ٣ آلاف دولار من لاعب بنادى كبير بغرفة الملابس

تعرض لاعب كرة قدم بنادى كبير إلى سرقة مبلغ ٣ آلاف دولار من حقيبته بغرف تغيير الملابس خلال مرانه مع الفريق بملعب النادى.

كان اللاعب قد أبلغ المدير الفنى للفريق ومدير الكرة بسرقة المبلغ المذكور خلال تمرينه مع زملائه اللاعبين.

وعلمت الوفد ان اللاعب أتهم بشكل مباشر احد المسئولين بالجهاز الفنى مستندا على أنه الوحيد الذى كان يعرف بوجود هذا المبلغ بحقيبته.

على الفور تم تفريغ الكاميرات يمكتب مدير النادى للوقوف على ملابسات واقعة السرقة وجارى تحديد هوية السارق الذى لم يتم الإعلان عنه خاصة وأن تلك الواقعة تعد الأولى فى تاريخ النادى.