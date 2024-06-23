الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سرقة ٣ آلاف دولار من لاعب بنادى كبير بغرفة الملابس

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض لاعب كرة قدم بنادى كبير إلى سرقة مبلغ ٣ آلاف دولار من حقيبته بغرف تغيير  الملابس خلال مرانه مع الفريق بملعب النادى. 

كان اللاعب قد أبلغ المدير الفنى للفريق ومدير الكرة بسرقة المبلغ المذكور خلال تمرينه مع زملائه اللاعبين.

وعلمت الوفد ان اللاعب أتهم بشكل مباشر احد المسئولين بالجهاز الفنى مستندا على أنه الوحيد الذى كان يعرف بوجود هذا المبلغ بحقيبته.

على الفور تم تفريغ الكاميرات يمكتب مدير النادى للوقوف على ملابسات واقعة السرقة وجارى تحديد هوية السارق الذى لم يتم الإعلان عنه خاصة وأن تلك الواقعة تعد الأولى فى تاريخ النادى.

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