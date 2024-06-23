اقدم شخص على إنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه، ذبحا، وأضرم النيران بهم، وقطعهم إلى أجزاء، داخل منزلهم، في عزبة رستم التابعة لقرية الشين، بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

ذبحهم ثم ولع فيهم.. شاب ينهي حياة والدته واثنين من أشقائه بالغربية

جرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز ومدينة قطور.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي محمد. ا. ال، بذبح أمه وشقيقه وشقيقته، وقطعهم إلى أجزاء، وأضرم النيران بهم.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

حبس المتهم بقتل عامل محارة في طوخ

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم ويدعى خالد، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل عامل بقرية أجهور الكبرى في دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث رفض إعطائه يوميته نظير عمله، وخلال مواصلته للعمل أجهر عليه بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على أداة الجريمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة ومتوفى في قرية أجهور الكبرى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع وليد.ف.أ، عامل محارة، على يد صاحب العمل، ويدعى خالد.

وتبين من تحريات المباحث حول الواقعة أن المجني عليه يعمل عامل محارة مع المتهم، والذي رفض إعطائه يوميته المقررة له، وتماطل معه في السداد، ونشبت مشاجرة بينهما على إثر ذلك، فتعدى المتهم عليه بسلاح أبيض خلال عمله وطعنه طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.