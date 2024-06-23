امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم ويدعى خالد، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ،لاتهامه بقتل عامل بقرية أجهور الكبرى في دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث رفض إعطائه يوميته نظير عمله، وخلال مواصلته للعمل أجهر عليه بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته.

كان بيطالب باليومية.. حبس المتهم بقتل عامل محارة في طوخ

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على أداة الجريمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بوجود مشاجرة ومتوفى في قرية أجهور الكبرى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع وليد.ف.أ، عامل محارة، على يد صاحب العمل، ويدعى خالد.

وتبين من تحريات المباحث حول الواقعة أن المجني عليه يعمل عامل محارة مع المتهم، والذي رفض إعطائه يوميته المقررة له، وتماطل معه في السداد، ونشبت مشاجرة بينهما على إثر ذلك، فتعدى المتهم عليه بسلاح أبيض خلال عمله وطعنه طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

محاكمة ميكانيكى وحلاق لاتهامهم بقتل شخص بشبرا الخيمة

كما محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، محاكمة ميكانيكى وحلاق، لاتهامهم بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض، أودت بحياته، وذلك بسبب مشادة كلامية نشب علي أثرها مشاجرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل من الدور الحالي لحضور المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29220 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4080 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خالد س ر"، 54 سنة، ميكانيكي، ومقيم منشية الحرية شبرا الخيمة ثان، و"محمود خ س"، 23 سنة، حلاق، مقيم عزبة الجبلاوي، أرض الدكتور شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم 30 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "شريف عبد الجليل مصطفى"، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهمين والمجني عليه، أشهر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.