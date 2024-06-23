فريق الحجر الصحى بمطار برج العرب يستقبل الحجاج بالإسكندرية

تستعد إدارة الحجر الصحى بمطار برج العرب بغرب الإسكندرية، لاستقبال الحجاج القادمين من الأراضى المقدسة، لعودة أول فوج من الحجاج عقب الانتهاء من شعائر فريضة الحج للتصدى لأى حالات عدوى

وقامت وزارة الصحة بتخصيص طبيبين للطائرات الكبيرة وطبيب للطائرات الصغيرة التي تحمل الحجاج لمتابعة الحالة الصحية لهم.

إن الطبيب سيقوم بتوزيع بروشورات توعية للحجاج بخطورة الأمراض التي تظهر عليهم وكيفية التصرف السليم حال ظهور أى أعراض وبائية.

وكشفت ادارة الحجر الصحى بمطار برج العرب تقوم بتحرير كروت الصحة العامة لجميع الركاب القادمين، وتسليمهم كروت المتابعة الطبية لمتابعة حالتهم الصحية خلال 14 يومًا بعد عودتهم.

يذكر أن الكروت الصحية الخاصة بمتابعة الحجاج تتضمن جميع بيانات الحاج بداية من الاسم والرقم القومى ورقم التليفون والعنوان والبعثة الذي كان تابع لها حتى يسهل الوصول إلى أي مصاب بشكل سريع وتوفير الرعاية الطبية له فور ظهور أي أعراض عليه.

كما أن إجراءات الحجر الصحي مستمرة في كافة المطارات والموانئ حتى انتهاء موسم الحج ويتواجد في عيادات الحجر الصحي فرق طبية على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج.

وتقوم هيئة الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف فى جميع المطارات والموانئ لرعاية ونقل أى من الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو حتى النقل إلى المستشفيات.

من جانب اخر أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد سير العمل في المنشآت الصحية بالاسكندرية، شملت متابعة منظومة العمل في الحجر الصحي بمطار برج العرب الدولي، مساء الأحد، وكان في استقبالها الدكتور محب حبيب، مدير ادارة الحجر الصحي.

وخلال الجولة، تعرفت وكيل الوزارة على جميع الخدمات المقدمة بالحجر الصحي داخل مطار برج العرب، متضمنة المعاينة الصحية والتطعيمات وصحة البيئة والأغذية والعزل وعيادة الطوارئ وتسجيل البيانات.، ثم توجهت لتفقد مقر مكتب الحجر الصحي بالامتداد الجديد لمطار برج العرب ،للتأكد من جاهزيته للعمل ،مثمنة الدور الذي يقوم به الحجر الصحي كما أثنت على جهود العاملين ..

رافق ندا خلال الزيارة الدكتورة هناء عبدالرحيم، مدير عام الطب الوقائي والدكتورة شريهان فؤاد، مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.