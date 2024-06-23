وزير مفوض تجارى يطالب بفتح المجال للمستثمرين المصرين وزيادة الصفات التجارية بالإسكندرية

طالب باسم فاروق وزير مفوض تجارى إلى توفير قواعد بيانات الشركات الأجنبية المُعتمدة والفُرص التجارية المُتاحة خاصةً في الأسواق الإفريقية، والصينية، فضلًا عن تقديم معلومات حوّل المُنتجات المطلوبة هناك، ويأتي هذا تزامُنًا مع رفع جودة المُنتج المصري والذي بدوٌره يُحقق زيادة في نسبة الصادرات تتراوح ما بين 20% و30%.

وأوضح أن هذا بدوّره يفتَّح المجال أمام المُستثمرين المصريين لزيادة الصفقات التجارية الموّثقة لدى المفوضية، بما يسهَّم في توفير العُملة الصعبة، إذ يُعد هذا نجاحًا يُحسَّب للمفوضية.

وأكد فاروق أن حماية المُصدرين من تلاعٌب الجِهات المستوردة تُعتبر واحدة من الأولويات العاجلة، إلى جانب سعي المفوضية لوضع بروتوكولات للسياحة العلاجية.

جاء ذلك خلال استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، مسؤولي مكتب التمثيل التجاري المصري، باسم فاروق، وزير مفوض تجاري، ونسرين وحيش، وزير مفوض تجاري، بتنسيق من مصطفى هيكل، رئيس لجنة التصدير في الجمعية، وبحضور لفيف من الأعضاء، لمُناقشة سُبل الاستفادة من نُظم المعلومات المُتاحة لدى المفوض التجاري لدعم الصادرات المصرية، وعقد الاتفاقات الدولية.

وطالب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بضرورة وضع قائمة بأنواع الصناعات القابلة للتوّسع في طاقتها الإنتاجية، وذلك وفقًا لاحتياجات الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، من خلال تحديد خطط استراتيجية من قِبل المفوضية والمُصدرين المصريين.

واقترح هنو إصدار نشرة إلكترونية دورية من المفوضية التجارية لمُجتمع الأعمال مُحدّثةً بكافة المعلومات عن الاتفاقيات الاقتصادية والخدمات التي توفرها المفوضية، بما يسهَّم بدوره في تعزيز مناخ الأعمال.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل باستقبال المفوضية لاستفسارات المُصدرين؛ سعيًا منها لتحقيق التسهيلات التصديرية، إضافةً إلى الترويج للفُرص المُتاحة.