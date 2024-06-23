غدًا.. محاكمة ميكانيكى وحلاق لاتهامهما بقتل شخص بشبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، محاكمة ميكانيكى وحلاق، لاتهامهما بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض، أودت بحياته، وذلك بسبب مشادة كلامية نشب علي أثرها مشاجرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل من الدور الحالي لحضور المتهمين.

غدًا.. محاكمة ميكانيكى وحلاق لاتهامهم بقتل شخص بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29220 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4080 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خالد س ر"، 54 سنة، ميكانيكي، ومقيم منشية الحرية شبرا الخيمة ثان، و"محمود خ س"، 23 سنة، حلاق، مقيم عزبة الجبلاوي، أرض الدكتور شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم 30 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "شريف عبد الجليل مصطفى"، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهمين والمجني عليه، أشهر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.