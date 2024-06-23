مدير تعليم نجع حمادي يبحث إجراءات سد العجز من العاملين بالإدارة

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، اجتماعين متتاليين، لمناقشة العديدة من الأمور التي تتعلق بالعملية التعليمية، والانضباط الإداري بديوان عام الإدارة.

استهدف الاجتماع الأول حضور محمد حجاج عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، ومحمد عبد اللاه، و منتصر محمود عبد الرحيم، تنسيق التعليم الابتدائي، وهدي جابر حسين مدير تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي، والمهندس عطا الله التعليم الفني، ورمضان حمدون علي مدير تنسيق الخدمات، ومحمود سليمان مدير التنسيق الإداري، والمهندس علي عبد الغفار موجه أول التربية الزراعية، وموجه أول الوسائل التعليمية.

تناول الحضور خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات التي من شأنها سد العجز من العاملين بديوان الإدارة.

واستهدف الاجتماع الثاني، حضور محمد حجاج عبد الرحمن مدير الموارد البشرية، والسيدة رئيس الوحدة الحسابية بالإدارة. حيث جري مناقشة الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للحاصلين علي أحكام قضائية، وكذا صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز، وذلك تزامنا مع بدء العام المالي الجديد.

من ناحية أخرى قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد بالمرور على مكاتب وإدارات ديوان المديرية لتقديم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك رافقه أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة ومنصور ابو جبل مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وقدم السيد للجميع التهانى متمنياً لهم دوام الصحة والعافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من التقدم والرخاء، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما تابع وكيل الوزارة سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها خاصة استخراج بيانات النجاح والتقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية.

من جهتهم، أعرب العاملون بديوان المديرية عن تقديرهم لهذه اللفتة الطبية، وما لها من مردود إيجابي على الجانبين الإنساني والاجتماعي وبما ينعكس على معدل الأداء ومنظومة العمل.في لفتة طيبة قدم معلمات رياض الأطفال اللأتى تم تعيينهم ضمن (مسابقة 30 الف معلم الدفعة الأولى) بمدارس ادارة قنا التعليمية اليوم الأحد درع التكريم للدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك تقديراً وعرفاناً بجهوده المتواصلة تجاه المعلمات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم وحسن إستبقاله للمعلمات.

من جانبه اعرب وكيل الوزارة عن شكره للمعلمات وحثهن على الأخلاص والعطاء والتفاني في العمل لانهن يتعاملن مع الأطفال في بداية المراحل التعليمية فاذا صلح التعليم صلحت جميع جوانب الحياة، وأن التعليم هو أساس بناء المجتمعات لذلك تعتبر مهنة المعلم من أرقى وأهم المهن في التاريخ فهو الذي يمد الطلاب بالمعرفة ويمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات وعلى يدهم تتخرج أجيال مثقفة ذات علم ومعرفة.