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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة فاركو في الدوري

العشري
العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، القائمة الأساسية استعداداً لخوض مواجهة فاركو غداً الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية  وذلك ضمن الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وضمت قائمة زعيم الثغر لمباراة فاركو كلا من:
 

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح. 

خط الدفاع: هشام صلاح، ابو سليمه، عمرو صالح، سيف تقا، شريف رضا، الحبيب حسن.

خط الوسط:  خالد الغندور، عبدالغني محمد، كريم الديب، مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر  ناصر، مازن اشرف.

خط الهجوم: بواتينج، أحمد عيد، مابولولو ، عمرو فتحي "عمورى".
 

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