أستاذ مناخ: الحروب الدائرة بفلسطين عامل أساسي في ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن عام 2024 أشد حرارة على مستوى الكرة الأرضية والتنؤات تكون خلال 10 أيام قادمة، منذ منتصف مايو حتى اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم ملحوظة.

وشدد "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه يوجد مؤشرات عامة تؤكد بطقس شديدة الحرارة وتؤكد أن صيف 2024 هو الأسخن على الإطلاق، وشدة الحرارة على أغلب المحافظات بمصر والشرق الأوسط وهناك العديد من الأسباب لذلك، تقع في مناطق جغرافية بخطوط مدارية وتحت المدارية.

ونوه بأن التغيرات المناخية تلعب دور اساسي فيما نشعر به من سخونة الطقس وهناك فيضانات تنجم بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الحرب في فلسطين لها دور أساسي بالتغيرات المناخية وينتج عنها ملايين الأطنان من غازات الكربون وسيستمر على مدار سنوات قادمة ويؤثر على الشرق الأوسط بالكامل وحركة الرياح تحرك الكتل الهوائية الملوسة من منطقة لأخرى.

وتابع: "الأمطار التي تسقط بمياه تحمل مواد سيئة تؤثر على النباتات في كل دول العالم".