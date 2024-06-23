وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر في رفع الأثقال بالتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس



هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلي اللجنة البارالمبية المصرية، بعد تأهل محمد صبحي وفاطمة محروس وطه عادل إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس من خلال بطولة كأس العالم البارالمبية لرفع الأثقال المقامة حاليًا في جورجيا.



حيث محمد صبحي الميدالية الفضية بكأس العالم لرفع الاثقال ويتأهل الي دورة باريس 2024 برقم 225 كجم، ويحقق ذهبية المجموع، ويحطم رقم العالم للرواد ويحصل علي ميدالية ذهبية أخري فضة عمومي +ذهبية مجموع+ذهبية رواد +ذهبية مجموع رواد.



كما حققت فاطمة محروس فضية ميزان ٦٧ بثقل ١٣٦ وفضية مجموع وتتأهل رسميًا للبارالمبياد، وتأهل أيضًا طه عادل رسميًا إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس





