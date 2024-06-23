الإجهاد الحرارى أهم مضاعفات الحر الشديد

تشهد مصر حالة من الطقس شديد الحرارة ويجب الاهتمام بالابتعاد عن التعرض المباشر للشمس وتهوية الجسم للوقاية من مضاعفات الحر الشديد.. ولكن ماذا تفعل حرارة الجو المرتفعة فى جسم الإنسان؟

الإجهاد الحرارى

الإجهاد الحرارى هو حالة تتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم لتزيد على 40 درجة مئوية، وعادة ما تتضمن أسباب الإجهاد الحرارى مزيجاً من ارتفاع الرطوبة والنشاط البدنى المكثف، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب الاجهاد الحرارى.

ويحدث ذلك فى درجات الحرارة الشديدة عندما لا يكون جسمك بارداً بدرجة كافية، ويفقد كثيراً من الماء والملح فى التعرق، وتصبح شاحباً وقد تشعر أيضاً بالتعب والضعف والدوار والغثيان والصداع، اذهب إلى منطقة مظللة باردة واستلق واشرب شيئاً مع الملح والسكر، أو اشرب الماء إذا كان هذا كل ما لديك، وإذا تجاهلت ذلك، فقد يؤدى ذلك إلى الإصابة بضربة شمس، وهى مضاعفات أكثر خطورة.

والإجهاد الحرارى يحدث بسبب فشل الجسم فى الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية فمع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية بسبب الإرهاق البدنى يحاول الجسم تنظيم درجة الحرارة من خلال العرق، ولكن قد لا يستطيع الجسم فعل هذا الأمر. بالإضافة إلى الماء، يفقد الجسم أيضاً الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم من خلال العرق، ما قد يؤدى إلى تقلصات العضلات وسرعة نبض القلب.

والوقاية من الإجهاد الحرارى تكون عن طريق: شرب الكثير من الماء أو غيره من السوائل الباردة وغير الكحولية حتى لو لم تكن تشعر بالعطش، ولكن تجنب شرب السوائل شديدة البرودة لأنها قد تسبب تشنجات فى المعدة وتجنب ممارسة الرياضة فى الطقس الحار، ولكن إذا كان النشاط لا مفر منه، فحاول جدولته للجزء الأكثر برودة من اليوم والراحة فى كثير من الأحيان، ولكن كلما أمكن ابقَ فى المنزل أو فى الظل وغلق الستائر واستخدم المروحة أو التكييف وتناول وجبات أصغر فى كثير من الأحيان والوجبات الباردة مثل السلطة وارتداء ملابس فاتحة اللون فضفاضة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان وحافظ على نفسك بارداً باستخدام المناشف المبللة، وضع قدميك فى الماء البارد.

ضربة شمس

يقول الدكتور محمد عبدالعزيز على استشارى الأمراض الباطنة بمستشفى حميات إمبابة تتعرض الدول العربية ومصر لموجات ارتفاع فى درجات الحرارة فى تلك الأيام ما يؤدى إلى ضربات الشمس بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الإجهاد الحرارى بسبب التعرض لدرجات الحرارية العالية لفترة طويلة كما فى الأفران ومصانع الحديد والزجاج، ويعتبر هذا المرض من الأمراض الخطيرة، وتندرج تحت قائمة الحالات الحرجة لأنها قد تؤدى إلى تلف أجزاء من المخ وبعض الأعضاء الداخلية للجسم، وقد ينتج عنها تشنجات وإرهاق شديد وتسبب إغماء وتؤدى ضربات الشمس أو الإجهاد الحرارى إلى الجفاف الشديد وغالباً يفشل الجسم فى التحكم فى نظام درجة حرارته وتتلخص أعراض الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى فى الصداع النابض ودوخة ودوار وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى درجة كبيرة واحمرار وجفاف الجلد وقلة التعرق وضعف وإعياء عام وتشنج بالعضلات وقئ وقد يؤدى إلى الإغماء والوفاة.

وينصح الدكتور محمد عبدالعزيز على للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى فى الصيف إذا كانت الحرارة مرتفعة فى الخارج فمن الأفضل البقاء فى المنزل، وإذا كان من الضرورى الخروج، فيجب الحرص على ارتداء ملابس خفيفة قطنية فاتحة وقبعة كبيرة والإكثار من شرب السوائل والبقاء فى الأماكن المكيفة والإقلال من تناول السكريات والامتناع عن الأملاح فى الأكل وتناول الفواكه الطبيعية والسلطة الخضراء والابتعاد عن المشروبات المحلاة والمياه الغازية وعند إصابة أحد بضربات الشمس علينا الإسراع بنقله إلى المستشفى ولكن حتى وصول سيارة الإسعاف يجب نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وبارد أو حتى فى الظل ونزع أى ثياب غير ضرورية واستخدام كمادات المياه لخفض درجة الحرارية ويمكن توجيه مروحة على جسم المصاب بعد تبليل جسمه وإذا أمكن وضع المصاب فى البانيو بعد ملئه بالمياه.

ويعتبر الأطفال تحت سن 4 سنوات والمرضى فوق سن الـ65 عاماً أكثر عرضة لضربات الشمس وخاصة مرضى القلب والسكر وأمراض الرئة والكلى كما يجب تجنب بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين وأدوية التخسيس ومدرات البول وبعض المهدئات والمنشطات