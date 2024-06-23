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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن طاهر : قيمة السبائك الذهبية المسروقة من منزلي لا تتخطي 350 الف جنيه

أيمن طاهر
أيمن طاهر

نفي أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب ، ما تردد مؤخرا بشأن قيمة المسروقات التي تعرضت لها الفيلا الخاصة به والتي تردد انها مشغولات ذهبية بقيمة 10 ملايين جنيه.

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وقال طاهر إنه حرر محضرا رسميا بالواقعة وتضمن المحضر تعرضه لسرقة 26 سبيكة 5 جرام كما هو مدون بالمحضر الرسمي كان قد اشتراها لحفيدته، نافيا ان تكون عبارة عن 3 كيلو جرامات من الذهب وان قيمتها تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح طاهر ان قيمة المسروقات الذهبية من فيلته تصل إلى 350 الف جنيه فقط.

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