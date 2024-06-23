نائب محافظ البحيرة تستقبل حجاج الجمعيات الأهلية

فى أجواء إحتفالية سادتها السعادة والفرحة بعودة أبناء المحافظة من ضيوف الرحمن ،إستقبلت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بعثة حجاج الجمعيات الأهلية ،والتي تضم عدد 399 حاج وحاجة وذلك بعد عودتهم من الأراضي المقدسة عقب الإنتهاء من أداء مناسك الحج، وذلك بمجمع مواقف دمنهور، بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ومحمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، واللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف.

حيث أعربت نائب المحافظ عن سعادتها الغامرة بعودة ضيوف الرحمن من أبناء المحافظة إلي وطنهم وذويهم بسلام وأمان، مشيدة بإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام والتي تستهدف فى المقام الأول أمنهم وسلامتهم وأداء الشعائر بشكل منظم يحافظ على قدسية الفريضة ويحقق الحفاظ على مقصد من أهم مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس.

كما توجت بالشكر إلى القيادة السياسية، لجهودها فى المتابعة المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتوجيهاتها بتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم وتذليل العقبات حتي عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.