تجارة طنطا تحتفل بمناسبة إنتهاء امتحانتهم

شهدت كلية التجارة جامعة طنطا اليوم احتفالية الكلية بطلبة الفرقة الرابعه شعبة لغه انجليزيه بمناسبة انتهاء الامتحانات و اكمال الطلاب المسيرة التعليمية.



وقد حضر الاحتفال الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا والذي عبر للطلاب عن تمنياته لهم التوفيق وبدايه حياة عملية ناجحة.



وحضر الحفل كلا من الدكتور طارق رضوان وكيل الكلية للشئون التعليم والطلاب وحضر حفل والدكتور هانئ محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور بسام سمير بارومه المنسق الأكاديمي لشعبه اللغة الانجليزية.

على صعيد أخر تواصل كلية التجارة جامعة طنطا مناقشة مشاريع التخرج لطلاب المستوى الرابع شعبة نظم معلومات الأعمال (BIS) للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م.

يشارك في مناقشة مشروعات التخرج مجموعة من أعضاء هيئة التدريس منهم الدكتورة محمد سعد شاهين رئيس قسم ادارة الاعمال الدكتور محمد ربيع و الدكتورة وجدان حجاج مدرس بقسم ادارة الاعمال و الدكتور بسام سمير بارومة المدرس بقسم المحاسبة .

و الدكتور ابراهيم الاطروش المدرس بقسم الاقتصاد والمالية العامة داية ابو جبل المدرس بقسم ادارة الاعمال الدكتور سامح مطر المدرس بقسم ادارة الاعمل والدكتور محمد اصيل شكر المدرس بقسم الاقتصاد والمالية العامة.

و الدكتور مدثر ابو الخير الاستاذ بقسم المحاسبة والدكتورة مني عاطف جنه الاستاذ بقسم المحاسبة.