توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على ٢٠٠٠ اسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، جاء ذلك بحضور الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف ،الأستاذ احمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وثمن محافظ الغربية الدور البارز الذي تقوم به وزارة الاوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام و مساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات، للمستحقين في القري والمراكز.

واشاد رحمي باللحوم مؤكدا على أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.

وأكد محافظ الغربية ، أنه سيتم ايصال لحوم الأضاحي، بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة، لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم، مشددًا على سرعة توزيع اللحوم وايصالها الي المواطنين، وذلك في إطار رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات، التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية، لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.