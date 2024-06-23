وزارة التربية والتعليم: انضباط امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انضباط سير امتحانات الثانوية العامة 2024 دون أية مشكلات تعكر صفو العملية الامتحانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2024 تسير بشكل جيد ومنضبط.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بنظام البابل شيت.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بامتحان اللغة العربية.

وأدى صباح يوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة العربية بعدد 721 ألفا و27 طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم اللغة العربية بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024

واشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة 2024 من طول امتحان اللغة العربية الذي أدوه صباح اليوم السبت في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة.

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن امتحان اللغة العربية كان طويلًا للغاية ويحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال الحل.

وأضاف طلاب الثانوية العامة 2024 أن أسئلة النحو في امتحان اللغة العربية كانت تحتوي على "تركات" صعبة وشبه معقدة وتحتاج إلى تفكير.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.