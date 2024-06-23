كشفت تحقيقات جهات التحقيق ، فى واقعة ضبط عصابة الدكتور، عن ارتكاب مخالفات وإجراء عمليات غير مشروعة بالمخالفة للقانون، من بينها عمليات إجهاض وزراعة والاتجار بالأعضاء البشرية وجمع ثروة طائلة تقدر بـ 100 مليون جنيه.

التحقيقات في واقعة عصابة الدكتور.. أجرت عمليات طبية غير مشروعة بقيمة 100 مليون جنيه

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب وأخصائى تحاليل وسيدة ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب جرائم غسل الأموال، عن طريق “تأسيس المنشآت الطبية والشركات –شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات”.

وقدرت أعمال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كشف حقيقة فيديو القبض على سودانيين أثناء سرقة محل ملابس بفيصل

وفي واقعة اخري ، كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية سودانيين أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل.

وتابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلي تم تصويره بمدينة كالى بدولة كولومبيا بغرض الترفيه، وبتاريخ 5 الجاري حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.