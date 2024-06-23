رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال طلاب كلية الفنون الجميلة بمشروعات التخرج

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أعمال مشروعات التخرج لطلاب الكلية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جهاد شريت رئيس قسم الديكور بالكلية.

خلال جولته، استمع رئيس الجامعة من الطلبة شرحًا عن تفاصيل مشروعاتهم التي تعكس مدى اجتهادهم خلال سنوات الدراسة في مختلف التخصصات.

وأثنى الدكتور حمدي حسين على الأعمال الإبداعية لطلاب كلية الفنون، مؤكدًا انها نتاج سنوات من الجد والاجتهاد، وتميزت بتنوعها بإنتاج تصاميم تعكس الذوق الفني الرفيع لموهوبي الكلية.

وأشار الدكتور أحمد محيي، عميد الكلية، إلى أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم من أساتذة الكلية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية تعبر عن جوانب الحياة، مشيداً بدعم وكلاء الكلية وجهود الأساتذة والهيئة المعاونة والطلاب؛ لإقامة هذه المعارض المتميزة.