الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 4 لصوص بتهمة سرقة أجزاء من أحد الكبارى بشبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 لصوص لسرقة أجزاء من أحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة،ؤوتوالت النيابة التحقيق 

القبض على 4 لصوص بتهمة سرقة أجزاء من أحد الكبارى بشبرا الخيمة

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية. 

 وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع موظف سقط من أعلى مبنى تابع لوزارة الزراعة 

كما لقي موظف مصرعه إثر سقوطه من أعلى مبنى تابع لوزارة الزراعة بمنطقة الدقي.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل مبنى تابع لوزارة الزراعة بمنطقة الدقى.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظف داخل منور العقار، وتم نقل الجثة للمشرحة وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان والعاملين بالمبنى للوقوف على ملابسات الواقعة.

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