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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الزمالك ينتظم في المران الجماعي

الزمالك
الزمالك

شارك مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في  التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

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وخاض مهاب ياسر التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

وشهد الجزء الأول من المران التركيز على الجانب البدني، و خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

ويحتل نادي الزمالك، المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويملك في رصيده 34 نقطة. 
 

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