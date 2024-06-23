كلام فى الهوا

الأحد 23/يونيو/2024 - 07:08 م 6/23/2024 7:08:54 PM

لا تسأل ما الفرق بينك وبين الناس، فالناس لا يختلفون عنك.. «كلنا فى الهوا سوا».. ارتاح بقه من كُتر السؤال «الظُلم واحد» كله بيحاول أن يتحمل وجعه فى صمت ويخشى أن يقول «آه» ليسمعه أحد. يقولون مُعترض على النعمة التى يحياها، كلنا يملك الكثير من الأحلام، ولكنهم يخشون عليها ليس خوفًا من الحسد، إنما الخوف أن يُحسب الواحد على المخالفين، لذلك ورغم مرور السنين تظل هذه الأحلام لا تخرج عن كونها لواحد فى الغالب يقف وسط الصحراء يصرخ بأعلى صوت ويُطالب أن يسمعه أحد، وفى الحلم يُقطع صوته خوفًا من الشبح الذى يجرى وراءه، فالخوف أثقلنى. يصحى بالنهار وداخله من الهموم ما لا يعرفه ومن أين أتت، ويشعر بأن المياه تسربت منه من كُتر الخوف الذى يقضى عليه كالأشجار التى يتسرب تحتها الماء فتتعفن جذورها وتموت واقفة دون أن يشعر بها أحد، دون أن يُعبر عما يراه أو يقول ما لايسمعه، فيتم عقابه ويُسلم نفسه لنفسه تسليم مفتاح كما ولدته أمه بدلًا من تركه مُعلق كل صباح على مشانق أحلامه، فهو أنت وأنتم هو، أحلامكم أحلامه وأمالكم أماله فى انتظار تحقيقها.. وكلنا نرتاح.

لم نقصد أحدًا!!