بيسكوف: لن نكشف عن تفاصيل رسائل بوتين وبايدن بشأن الأزمة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تكشف أبدا عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان بوتين قد أشار - خلال اجتماع نظمته وكالة (تاس) أمس /الأربعاء/ مع ممثلي وكالات أنباء دولية كبرى على هامش منتدى /سان بطرسبورج/ الاقتصادي الدولي - أن بايدن وجه له رسالة، وأنه كان هناك رد مكتوب عليها أيضا من جانبه، وأكد أنه من أجل وقف القتال في أوكرانيا، يجب على الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى كييف.

ولم يذكر بوتين تاريخ تبادل تلك الرسائل، ولكن بناء على سياق الموضوع، فإن الحديث جرى بالتأكيد بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

يشار إلى أنه كانت آخر مرة تحدث فيها بوتين وبايدن هاتفيا في 12 فبراير 2022، وقبلها في نهاية عام 2021، وقبل ذلك أيضا أجرى الرئيسان محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

البنتاجون: سنُعيد تركيب رصيف غزة العائم قريبا لاستقبال المساعدات

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج، أن رصيف غزة العائم سيُعاد تركيبه قريبا لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت سابرينا سينج، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجندي الأمريكي الذي أُصيب في حادث غير قتالي على سفينة على مقربة من الرصيف العائم الشهر الماضي، مازال في حاله مرضية دقيقة، ونقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وشددت على أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن سينج، كانت قد أعلنت - في وقت سابق - أنه لم يتم تعليق إسقاط المساعدات عبر الجو، مضيفة أن العمليات سوف تستأنف عندما تكون الظروف الجوية والأمنية ملائمة على الأرض.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جراء هجوم بمسيرة لحزب الله

أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده جراء هجوم بطائرة مُسيرة أطلقها حزب الله على حرفيش أمس الأربعاء، فيما أصيبت مجندة أخرى بجروح خطيرة، و8 بجروح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة.

وبحسب ما أعلنه الجيش، اليوم /الخميس/، ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب والاشتباكات مع حزب الله إلى 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة حدة ووتيرة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، وزاد حزب الله من إطلاق الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، وكثف في المقابل الجيش الإسرائيلي غاراته على البنى العسكرية والتحتية للحزب في جنوب لبنان.

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعم بلاده لقمة السلام الأوكرانية المقبلة في سويسرا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة لا تزال ثابتة في دعمها لأوكرانيا، مؤكدا دعم بلاده لقمة السلام الأوكرانية المقبلة في سويسرا.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم /الخميس/ أشار رئيس وزراء بريطانيا - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - إلى التزام بلاده الثابت تجاه أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وتحدث الزعيمان - خلال الاتصال - عن تكثيف القصف الروسي على (خاركيف).. وشدد سوناك على أنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يواصل المجتمع الدولي دعم أوكرانيا.. وقال إنه يتطلع إلى مناقشة هذا الأمر في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ للتهنئة بالفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الأخيرة، مُتمنيا له دوام النجاح.. وأكد سوناك ومودي قوة العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، واتفقا على مواصلة تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، كما أعربا عن تطلعهما إلى الاجتماع في قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع المقبل.