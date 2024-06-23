3 علامات في العيون تكشف إصابتك بأمراض مزمنة خطيرة

تعتبر العيون نافذة إلى صحة الإنسان، ويمكنها أن تكشف الكثير عن الحالات الصحية المختلفة. يتفق خبراء الصحة على أن العيون يمكن أن تقدم إشارات مبكرة حول بعض الأمراض المزمنة مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ومشاكل الغدة الدرقية.

علامات في العيون تحذر من الإصابة بأمراض مزمنة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية، في هذا السياق، نقدم لكم ثلاث علامات يمكن رصدها في العيون قد تشير إلى مشاكل صحية مزمنة.

الجحوظ

يعد جحوظ العين، أو بروز العينين من محجريهما، علامة رئيسية يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية، وتحديدًا مرض "غريفز". هذا المرض هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى إفرازها كميات زائدة من الهرمونات.

يحدث الجحوظ نتيجة للتورم حول العينين الناجم عن المرض، ويعاني حوالي 80% من الأشخاص الذين لديهم فرط نشاط الغدة الدرقية من هذه الحالة. يمكن أن يستمر الجحوظ لمدة تصل إلى عامين، مما يجعل هذه العلامة مؤشرًا واضحًا على وجود مشاكل في الغدة الدرقية.

قوس القرنية

ظهور حلقة زرقاء أو بيضاء حول قزحية العين يعرف بقوس القرنية، ويمكن أن يكون مؤشرًا على ارتفاع مستويات الكوليسترول الوراثي. هذه الحالة تشير عادة إلى اضطراب وراثي يسمى فرط كوليستيرول الدم العائلي.

الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب قد يلاحظون أيضًا ظهور كتل صفراء صغيرة بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وهي عبارة عن رواسب كوليسترول. يعتبر قوس القرنية علامة بصرية تساعد على تحديد وجود اضطرابات في مستويات الكوليسترول، مما يستدعي إجراء فحوصات طبية للتأكد.

حلقات "كايزر فلايشر"

وجود حلقة بنية صفراء حول قزحية العين يمكن أن يكون علامة على مرض ويلسون (WD)، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى تراكم النحاس في العديد من أعضاء الجسم، بما في ذلك العين. تُعرف هذه الحالة بحلقات "كايزر فلايشر".

تبدأ هذه الحلقات كخط أصفر أو أخضر اللون في الجزء العلوي من القزحية، ثم تتطور لتصبح حلقة كاملة. يؤثر مرض ويلسون بشكل رئيسي على الدماغ والكبد، مما يتسبب في أعراض مثل انتفاخ البطن، واصفرار الجلد، وأحيانًا تغيرات في الشخصية.

أهمية التشخيص المبكر لأمراض العيون

التعرف على هذه العلامات البصرية يمكن أن يكون حاسمًا في التشخيص المبكر للأمراض المزمنة. الجحوظ قد ينبه الأطباء إلى مشاكل الغدة الدرقية، في حين أن قوس القرنية يمكن أن يكشف عن اضطرابات الكوليسترول، وحلقات "كايزر فلايشر" قد تشير إلى تراكم النحاس في الجسم.

الفحص الدوري للعين ليس مجرد وسيلة لتحسين الرؤية، بل يمكن أن يكون أداة قوية للكشف عن مشاكل صحية أعمق. الأطباء ينصحون بعدم تجاهل أي تغيرات غير طبيعية في العينين، وضرورة زيارة الطبيب المتخصص عند ملاحظة أي من هذه العلامات.

بشكل عام، تشكل العيون نافذة إلى الصحة العامة للجسم، ويمكنها أن تكشف عن العديد من المشاكل الصحية المزمنة. معرفة هذه العلامات والتعرف عليها يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر والعلاج المناسب. الجحوظ، قوس القرنية، وحلقات "كايزر فلايشر" هي مؤشرات بصرية تحتاج إلى اهتمام طبي فوري. لذا، الفحص الدوري للعين ليس فقط للحفاظ على البصر، بل هو جزء أساسي من الحفاظ على الصحة العامة.