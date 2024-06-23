الإمام الأكبر يفتتح ركن مجلة نور للطفل بمكتبة الأزهر بالقرنة

افتتح فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، ركن مجلة نور للطفل، بمكتبة الأزهر بالقرنة بمحافظة الأقصر، بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي تم تجهيزها بكافة إصدارات المجلة ومسلسلاتها الكارتونية.

أكد شيخ الأزهر أهمية دور مجلة نور في نشر المعرفة وغرس القيم النبيلة لدى النشء، وضرورة التيقظ لخطورة الإصدارات المترجمة الصادرة من الخارج والتي تستهدف بث أفكار دخيلة على ثقافتنا الشرقية، والتأثير سلبا على عقول وسلوك النشء العربي والمسلم.

تخصيص ركن خاص لمجلة نور داخل مكتبات الأزهر



كما وجه فضيلة شيخ الأزهر بتخصيص ركن خاص لمجلة نور داخل مكتبات الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لتشجيع الأطفال على القراءة، وتوفير كتب ومطبوعات سهلة ومناسبة لمختلف المراحل العمرية، واحتواء الأطفال والنشء والحفاظ عليهم من مخاطر العالم الرقمي، وتنظيم الفعاليات وورش العمل التي تستهدف رفع وعي أولياء الأمور بكيفية تعامل أطفالهم مع العالم الرقمي.

حضر الاحتفالية، الدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، وفضيلة الشيخ محمد الرملي، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر، ومسئولي مكتبة الأزهر بالقرنة، ووعاظ وواعظات منطقة الأقصر، ووفد مجلة نور للأطفال، ومجموعة من الأطفال بمحافظة الأقصر

على الجانب الآخر أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الصيف والحاجة للتوعية بدور كل فرد من أفراد المجتمع ومسؤوليته تجاه مجتمعه وبيئته، سعيًا لأن يتكاتف الجميع ويحقق مبدأ التكافل فيما بينهم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الحملات التوعوية وحاجة الناس إلى من يذكّرهم بنشر الفضائل واستشعار المسئولية فيما بينهم.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي في إطار اهتمام المجمع بنشر القيم الإنسانية والاجتماعية التي دعا إليها الإسلام؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين ومتواصلين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، وتوعية المواطنين بما يحقق الوئام والتكافل فيما بينهم وينعكس إيجابًا على صالح المجتمع وينشر قيم التعاون والتراحم بين الناس جميعًا، وخاصة في ظل الحرارة الشديدة التي نشهدها جميعًا.



