فاطمة محروس تتوج بفضية كأس العالم لرفع الأثقال وتتأهل إلى بارالمبياد باريس 2024

توجت فاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال الميدالية الفضية، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة خلال الفترة الحالية بجورجيا.

وحققت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، الميدالية الفضية في عومي السيدات، برقم 136 كجم.

وبذلك تحجز فاطمة محروس بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.