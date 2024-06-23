محافظ الشرقية يناقش أعمال إحلال وتجديد مصرف بلبيس

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا، ضم كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه، والمقامة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري في حضور المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندسة فاتن السيد مدير هندسة صرف الزقازيق والمسؤولة عن تنفيذ المشروع، والمهندس فتحي فوزي إبراهيم مستشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب مطر مدير عام تشغيل كهرباء قطاع جنوب الشرقية، وممثلين عن الشركة المنفذة للمشروع، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية، وذلك بعد أن تم البدء في نقل المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي بالتنسيق بين رئاسة المركز والجهات المعنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 55% والذي سيساهم في إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الشركة المنفذة لعمل كردون بالمنطقة التي تشهد تنفيذ الأعمال تجنبا لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح المارة، مشددا على ضرورة تكثيف ورديات العمل بالتوازي مع استكمال نقل المرافق لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لخدمة ابناء مدينه بلبيس.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات البنية التحتية وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها مع اختيار أفضل الاساليب الحديثة لنهو الأعمال، طبقا للمواصفات العالمية لتقديم خدمات مميزه لأبناء المحافظة.