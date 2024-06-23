كشف حقيقة فيديو القبض على سارقي محل بفيصل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات الإدعاء بالقبض على أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول في فيصل.

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وجاء ذلك فى إطار تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلى تم تصويره بمدينة كالى بدولة كولومبيا بغرض الترفيه.

وبتاريخ 5 الجاري حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الإدعاءات.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.

وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.

ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.