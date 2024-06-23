البابا تواضروس الثاني يهنئ الخشت بعيد الأضحي المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نص تهنئة البابا تواضروس لرئيس جامعة القاهرة

وأرسل البابا تواضروس تهنئة إلى الدكتور الخشت جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم إليكم بأسمى التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي فيه تتجسد معاني التضحية والإخلاص والرحمة، وهي قيم نحن بأمس الحاجة إلى تعزيزها في مجتمعتنا اليوم".

وأضاف البابا تواضروس الثاني في التهنئة: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية نهنئكم بهذا العيد السعيد، طالبين من الله أن يمنحكم القوة والحكمة نحو التقدم والنجاح، وأن يحفظ الله مصر ويحفظ كل المصريين بالخير والسعادة".