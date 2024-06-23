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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

البابا تواضروس الثاني يهنئ الخشت بعيد الأضحي المبارك

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نص تهنئة البابا تواضروس لرئيس جامعة القاهرة 

وأرسل البابا تواضروس تهنئة إلى الدكتور الخشت جاء فيها: "يسعدني أن أتقدم إليكم بأسمى التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي فيه تتجسد معاني التضحية والإخلاص والرحمة، وهي قيم نحن بأمس الحاجة إلى تعزيزها في مجتمعتنا اليوم".

وأضاف البابا تواضروس الثاني في التهنئة: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية نهنئكم بهذا العيد السعيد، طالبين من الله أن يمنحكم القوة والحكمة نحو التقدم والنجاح، وأن يحفظ الله مصر ويحفظ كل المصريين بالخير والسعادة".

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