فرص استثمار ضخمة في المجال الطبي والسياحة العلاجية بمصر.. تفاصيل

قال الدكتور عماد باشا، أستاذ الكيمياء بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المهتمين بالاستثمار في مصر، إن مصر تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية الهامة، بما فيها المشروعات التي تحتوى عليها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب عن إعجابه وانبهاره الشديد بما تحقق في هذا المشروع القومي العملاق حيث اعتبره واجهة الجمهورية الجديدة، مشيدا بحركة العمران الضخمة التي حققتها الدولة المصرية، وأهمية الاستمرار فيها، كأداة لجذب المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في مصر.

وأضاف أن هناك فرص استثمار ضخمة في المجال الطبي والسياحة العلاجية بمصر الذي هو مجال عمله، علاوة على الأداء والمستوى العالي للأطقم الطبية المصرية، وما تتمتع به من خبرات عميقة في المجالات الطبية المختلفة، خاصة العمليات الجراحية أو التجميلية، بجانب أن لدينا في مصر معالم سياحية جذابة للسائح الأمريكي والكندي، وسيساعد ذلك على تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا المجال.

و تقدم الدكتور عماد باشا بخالص الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات.

ووجه رسالة إلى المستثمرين المصريين في الخارج، قائلا: "مصر بها فرص استثنائية هائلة، ولدينا ثروة من الشباب الذي ينبغي الاستثمار فيه، لاستكمال النهضة والتنمية، وأنصحكم بالاستثمار في مصر".

جاء ذلك ضمن حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، حيث شارك الدكتور عماد باشا، أستاذ الكيمياء بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المهتمين بالاستثمار في مصر حيث يعتزم إنشاء مستشفى علاجي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بجانب أنه عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد المصريين في الخارج بالولايات المتحدة، والأمين العام للاتحاد في الساحل الشرقي بالولايات المتحدة، حيث جاءت مشاركته في الحملة لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

