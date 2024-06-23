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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب غزة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عددا من المواقع جنوب قطاع غزة.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإنزالين اشتملا على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 108 إنزالات جوية و262 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

بحث رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدي، اليوم الأحد، ونائبة رئيس البرلمان الألماني آيدان أوزوجوز، سبل تعزيز العلاقات المشتركة، خاصة البرلمانية بين البلدين، مؤكدين تطابق المواقف الأردنية والألمانية الداعية لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطنيية .

وشدد الصفدي - خلال اللقاء الذي عقده في مكتبه بمجلس النواب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا - على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها، وضرورة تنمية وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.

وثمّن الصفدي - حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في ملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى الأعباء والجهود التي يتحملها الأردن جراء تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً تدفق موجات اللجوء.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن عدم إيجاد حل عادل لها ولحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة يعد سبباً رئيسياً لعدم استقرار المنطقة.

بدورها، أكدت نائبة رئيس البرلمان الألماني، أيدان أوزوجوز، أن العلاقات الألمانية الأردنية تحظى في الوقت الحالي بأهمية خاصة، مشيرة إلى أنها أجرت زيارة إلى المنطقة من أجل الاستماع إلى الجانب الأردني وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأعربت عن رغبة ألمانيا بالعمل مع الأردن لإيجاد حلول قابلة للتطبيق في المنطقة، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون بحل الدولتين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا ضرورة توفير الدعم الكافي للأردن الذي قدم الكثير في سبيل إغاثة الملهوف واستقبال اللاجئين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه يتوجب على المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوفير كل ما يلزم لاستدامتها وتمكينها من تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

 

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