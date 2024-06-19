الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 99 مليون يورو لجمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعدات إنسانية لجمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 99 مليون يورو.

وجاء في بيان نشرته المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء أن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش قام هذا الأسبوع بزيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليطلع على الأزمة الإنسانية التي تؤثر على أجزاء من الدولة بسبب الصراعات والعنف.

وخلال الزيارة، التي تضمنت اجتماعات مع السلطات بالإضافة إلى زيارة الجزء الشرقي المضطرب من الكونغو الديمقراطية، أعلن لينارسيتش عن خطط الاتحاد الأوروبي لتقديم ما يقرب من 99 مليون يورو إجمالا في شكل مساعدات إنسانية هذا العام.

والتقى المفوض الأوروبي برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ورئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولوكا،

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في الدولة وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف - بما في ذلك حماية السكان المدنيين.

كما أكد لينارسيتش مجددا موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى إجراء حوار شامل، لا سيما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، لمعالجة الأسباب الجذرية لنزاع حركة 23 مارس وأهمية ضمان احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول في المنطقة.

وقام لينارسيتش بزيارة العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في المستوطنات التي تستضيف النازحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقى بعمال الإغاثة والأشخاص المتضررين من الأزمة.

وأشاد المفوض بتفاني المنظمات الإنسانية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل ظروف صعبة للغاية وأكد مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لعملها الحاسم.