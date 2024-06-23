دراسة: السجائر الإلكترونية تسبب سرطان المثانة

أثبتت دراسات سابقة أن السجائر الإلكترونية ليست ضارة بالصحة على الإطلاق، ولكن اتضح الآن أن المواد الكيميائية الموجودة بها يمكن أن تسبب سرطان المثانة.

رحب العلماء في السابق بالزيادة في شعبية السجائر الإلكترونية، حيث يعتقد أن هذه الأجهزة تساعد ضحايا إدمان النيكوتين على الإقلاع عن التدخين ومع ذلك، فإن النقاش العلمي حول آثار التدخين الإلكتروني على صحة الإنسان لا يهدأ.

والآن ظهرت حجة جديدة تحت تصرف معارضي السجائر الإلكترونية اتضح أن الزوج، الذي يستنشقه مستخدمو هذه الأجهزة، يحتوي على مكونين يسببان تلف أنسجة المثانة، والتي يمكن أن تتطور إلى سرطان كامل. تم العثور على هذه المكونات المرتبطة بسرطان المثانة في بول 92٪ من مستخدمي السجائر الإلكترونية.

تتناقض استنتاجات الدراسة تماما مع البيانات التي تم الحصول عليها سابقا بأن السجائر الإلكترونية لا تسبب السرطان، كما تفعل السجائر الكاملة مع النيكوتين واليوم، يستخدم الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم هذه الأجهزة الإلكترونية.

وقارن باحثون من مركز فاندربيلت إنجرام للسرطان في ناشفيل، الولايات المتحدة الأمريكية، بول مستخدمي السجائر الإلكترونية ببول غير المدخنين ويفرز معظم النيكوتين من الجسم عن طريق البول، وقد تتبع العلماء 5 مكونات معروفة تسبب سرطان المثانة.

أظهرت النتائج أن جميع مستخدمي السجائر الإلكترونية تقريبا لديهم هذه المكونات وخلال الدراسة الثانية، حلل العلماء تأثير النيكوتين ومكوناته الكيميائية، بما في ذلك النيتروزامين والفورمالديهايد، على استعادة الحمض النووي لخلايا المثانة.

واتضح أن السجائر الإلكترونية تساهم في تلف القشرة الذي يتطور إلى أورام.

ما لا تعرفه عن سرطان المثانة

سرطان المثانة نوع شائع من السرطانات يبدأ في خلايا المثانة، والمثانة عضو عضلي مجوف في أسفل البطن يُخزِّن البول.

وغالبًا ما يبدأ سرطان المثانة في الخلايا (خلايا الظهارة البولية) التي تُبطِّن المثانة من الداخل وتوجد أيضًا خلايا الظهارة البولية في الكلى والأنابيب (الحالبين) التي تربط الكلى بالمثانة ويمكن أن يحدث سرطان الظهارة البولية في الكلى والحالب أيضًا، ولكنه أكثر شيوعًا في المثانة.

يتم تشخيص معظم سرطانات المثانة في مرحلة مبكرة، عندما يكون السرطان قابلاً للعلاج بشكل كبير ولكن حتى سرطانات المثانة في مراحلها المبكرة يمكن أن تعود بعد علاجها بشكل ناجح.

ولهذا السبب، عادةً ما يحتاج الأشخاص المصابون بسرطان المثانة إلى فحوصات المتابعة لسنوات بعد العلاج؛ للبحث عن سرطان المثانة الذي قد يتكرَّر.