رودريجو يعلق على ضعف مستوياته مع منتخب البرازيل

علق رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرازيلي، على ضعف مستوياته مع منتخب بلاده خلال مشاركاته الماضية، قبل خوض السيلساو أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رودريجو أنه يرغب في تحسين مستوياته مع المنتخب البرازيلي، بعد الأرقام الجيدة التي يقدمها مع ريال مدريد خلال المواسم السابقة.

وشدد اللاعب البرازيلي على أن لديه طموح كبير للغاية ويأمل في التطور في المستقبل.

وتحدث رودريجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد لدي طموحي كبير للغاية، حيث أرغب في التطور بشكل دائم".

وتابع: "لدي أرقام جيدة نوعًا ما مع ريال مدريد، لكن كان من الممكن أن تكون أفضل، لذلك أحاول أن أتحسن مع منتخب البرازيل".

بينما علق على المركز الذي يريده في الملعب، فقال رودريجو: "جيد للغاية بالنسبة لي أن ألعب في مركز 9، كذلك في المراكز الأخرى فهذا يمنحنا مرونة كبيرة أمام المنافسين، أشعر بالراحة أينما كنت في الملعب".