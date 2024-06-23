الأحد 23 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعدام كميات من اللحوم والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية بدمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث شهدت أسواق دمياط حملات مكثفة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

 جاء من بين تلك الجهود الحملة المُنفذة اليوم بنطاق مركز ومدينة كفر سعد والتى تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 والتى أسفرت عن ضبط واعدام ١٠كجم من اللحوم لتغير خواصها علاوة على تحرير محضرين لعدم وجود رخصة للنشاط و ٤ محاضر لمخالفة اشتراطات النظافة و محضر لعدم إصدار فاتورة وكذلك محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وعلى جانب آخر اسفرت الحملة المنفذة بنطاق مدينة رأس البر والتي جاءت بالشراكة بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة  ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

  حيث أسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من اللحوم و المواد الغذائية لتغير خواصهم وعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي  علاوة على تحرير محاضر جنح صحية وتشميع مخزن تابع لمطعم لمخالفة الاشتراطات المقررة.

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